قامت دار سكّ العملة الملكية البريطانية بإصدار سبيكة من الذهب عليها صورة الكعبة المشرفة، وفق ما أعلنته الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز، اليوم الجمعة.

وقالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”،: “أصدرت دار سك العملة الملكية البريطانية سبيكة من الذهب عليها صورة الكعبة المشرفة، وهي موجودة في عبوة واقية ذات طابع إسلامي يمكن أن تقدّم كهدية خلال عيد الفطر”.

وأضافت :” أنه عند إطلاقها، تم التبرع بثلاثة ألواح لبيعها بالمزاد العلني لجمع الأموال لضحايا زلزال تركيا وسوريا”.