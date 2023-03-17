أكد الدكتور عبدالله الفاخري استشاري الكلى والمسالك البولية أن هناك 3 من أصل 10 أشخاص لديهم مشاكل إنجاب، ورغم ذلك أغلب مشاكل الإنجاب لا يغطيها التأمين الطبي؛ وهذا يؤثر على النمو السكاني

وقال الفاخري :” الإنجاب أمر مؤثر اقتصاديا على الدول، نسبة الإنجاب في المملكة وصلت ٢.١ لأسباب كثيرة ولكن هذه من العوامل الرئيسية التي تساعد في زيادة القوة البشرية بشكل عام في الدولة وتزيد من عدد المواليد، فهذه المشكلة قد لا تكون ظاهرة الآن بشكل واضح ولكن مع الوقت ستزداد وتتفاقم ”

وأضاف” في معظم الدول عادة ما تتم الموافقة على التأمين بشكل تلقائي والتغطية التأمينية تكون بشكل واضح وليست مطاطة ”

وتابع” وجود أنظمة تكون واضحة صارمة في الموافقات يساهم في حل المشكلة بشكل كبير. ونحتاج أن تتم الموافقات بشكل آلي أو شبه تلقائي؛ بحيث تكون الموافقة هي الأصل، وأن يكون المسؤول عن الموافقة طبيب مختص”

واستطرد” تأخر الموافقات وتغير آليتها مت بين سنة وأخرى من أبرز المشاكل التي تواجه المستفيدين من التأمين الطبي”

د. عبدالله الفاخري: هناك 3 من أصل 10 لديهم مشاكل إنجاب، ورغم ذلك أغلب مشاكل الإنجاب لا يغطيها التأمين الطبي؛ وهذا يؤثر على النمو السكاني @DrAbdullah00@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BCE7EQOlR2 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 16, 2023

مشاكل التأمين الطبي…

د. عبدالله الفاخري: نحتاج أن تتم الموافقات بشكل آلي أو شبه تلقائي؛ بحيث تكون الموافقة هي الأصل، وأن يكون المسؤول عن الموافقة طبيب مختص@DrAbdullah00@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MZvJde46b2 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 16, 2023