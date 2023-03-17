روى ريك بيري حاكم تكساس ومنافس ترامب على رئاسة أمريكا قبل أن يختاره وزيراً للطاقة؛ قصة معاصرته لنهضة المملكة ورؤيته للعلاقات السعودية الأميركية.

وقال بيري:” في عام ١٩٧٦ كنت ضابط طيار في السلاح الجوي الأمريكي وكنت مرسل إلى الظهران وفي خلال هذا العام اتيحت لي رؤية المملكة، حينما كانت ثروة المملكة آخذة في الزيادة وكانت حياة المدن تبدو أكثر تطورا من حياة الصحراء”

وأضاف ” أنا شاهد على هذا النمو الهائل الذي يحدث في السعودية وهذه التغيرات العجيبة والتي تسير بشكل إيجابي للغاية و المتقدمة في الحدوث وبالذات حتى وقتنا الحالي ”