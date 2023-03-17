قال خبير اللوائح والقوانين، أحمد الشيخي، إن النادي الأهلي لن يمكن من إتمام التعاقد مع عبدالله عطيف وسميحان النابت، بسبب العقوبة التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكانت الأنباء المتداولة قد أكدت أن “فيفا” قرر منع الأهلي من التسجيل لفترتين، بسبب الفترة المحمية وتكرار المخالفات في قضايا متعددة، وبسبب اللاعب لويس غرابان، الذي لم تدفع له الإدارة، لعدم قدرتها على إتمام التحويل البنكي.

وأكد الشيخي أن النادي لن يستطيع تسجيل اللاعبين بسبب العقوبة، ومن الممكن للاعبين أن يوقعوا مع أندية أخرى، مشيرا إلى أن العقد مُلزم للنادي واللاعب غير مسؤول عن وضع النادي، ومع ذلك يمكن أن يتم الاتفاق بشكل ودي على صيغة توافقية وأن يوقع اللاعبين لأندية أخرى، ثم يعود بعد انتهاء العقوبة.