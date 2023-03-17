قال متحدث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد الله العنزي، إن ما يتداول عن استخدام مكبرات الصوت الخارجية في شهر رمضان غير صحيح.

وأكدت أنه يكتفى باستخدام هذه المكبرات في الأذان والإقامة، وألا يتجاوز مستوى رفع الصوت ثلث درجة الجهاز، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج 120 المذاع على قناة “الإخبارية”.

ونوه بأن الوزارة تمنع بث الصلوات والخطب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان عدم ظهور أي محتوى قد يكون فيه خطأ.

فيديو | متحدث وزارة الشؤون الإسلامية عبد الله العنزي: الوزارة تمنع بث الصلوات والخطب عبر مواقع التواصل الاجتماعي #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/52tHwk9TrM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 17, 2023