قرر مدرب بلجيكا الجديد، دومينيكو تيديسكو، دريس ميرتنز وأكسل فيتسل من تشكيلة المنتخب لمواجهة السويد بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن الاستبعاد لا يتعلق الأمر بسن، مشيرا إلى أن الباب سيبقى مفتوحا أمام لاعب الوسط فيتسل الذي لا يشارك بانتظام مع أتليتيكو مدريد هذا الموسم، فيما استُبعد ميرتنز لتراجع اللياقة البدنية.

يذكر أن قائمة بلجيكا عدد من الأسماء منها تيبو كورتوا من ريال مدريد، وكوين كاستيلز من فولفسبورغ، وتوماس كامينسكي من بلاكبيرن روفرز، وماتز سيلز من ستراسبورغ.