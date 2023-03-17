كشفت تقارير أرجنتينية، أن المدعي العام بالبلاد طلب إلقاء القبض على مايكل دياز نجل رامون دياز مدرب الهلال، بتهمة تسببه في حادث مميت.

ويتواجد مايكل حاليًا تحت حراسة مشددة في المستشفى استعدادا لخضوعه لعملية جراحية بسبب كسر في عظم الفخذ بعد تعرضه لحادث مأساوي توفت على إثره زوجته.

وكان دياز تقلى نبأ الحادث عقب نهاية مباراة الهلال والفتح بربع نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء، ونتج عن الواقعة وفاة باربرا زوجة نجله ونقل مايكل إلى مستشفى رفقة حفيد دياز البالغ من العمر 8 سنوات، بالإضافة إلى وفاة سائق السيارة الأخرى.