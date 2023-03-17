قال المختص في التغذية العلاجية، عبد الله المطيري، إن أفضل وقت لممارسة الرياضة في شهر رمضان قبل الإفطار بساعة من أجل فقدان الوزن.

وأكد أنه يجب ألا يعاني الشخص من مشاكل صحية عند ممارسة الرياضة، مع الحرص على عدم ممارسة الرياضة تحت الأجواء الحارة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج 120 المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأضاف أن الأطباء لا ينصحون مرضى السكر بمارسة الرياضة في أوقات الصيام لكونهم أكثر عرضة لانخفاض السكر.