قال الشريك التنفيذي لشركة إحاطة المالية فيصل الجاسر، إن أزمة إفلاس البنوك الأمريكية قد تؤثر على البنوك الأخرى إلا أن درجة التأثير تختلف من اقتصاد لاقتصاد ومن بنك لآخر.

وأضاف أن البنوك السعودية لم تتأثر بإفلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي لكون أن اقتصاد المملكة مختلف ولديه أهداف مختلف، لافتا إلى أن البنك المركزي أكد عدم وجود ارتباطات بين البنوك السعودية مع البنوك التي أفلست في أمريكا، وذلك بحسب ما ذكره في قناة mbc.

وأشار إلى أن البنوك السعودية تتميز بمستويات سيولة جيدة، وتنوع فئة المودعين، كما أن البنك المركزي مستعد للتدخل في أي لحظة عند حاجة البنوك لذلك.

وعدد الأسباب التي أدت إلى إفلاس البنك ومنها حدوث مشاكل في السيولة، وعدم تطبيقه لسياسات الحوكمة، كما لا يوجد به رئيس لإدارة المخاطر،بجانب عدم وجود أصول واستثمارات تقابل عمليات السحوبات.

هل تتأثر البنوك في منطقتنا العربية من أزمة إفلاس البنوك الأميركية؟ الإجابة مع الشريك التنفيذي لشركة إحاطة المالية فيصل الجاسر التفاصيل في هذا اللقاء#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/FRHCzPriSo — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) March 17, 2023