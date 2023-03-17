وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم الجمعة، لمقر ميدان كأس العلا للهجن لتتويج الفائزين نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله.

وكان ملاك الإبل المشاركون في كأس العلا للهجن، ثمنوا دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز غير المحدود لرياضة الهجن والملاك والمشاركين.

وأكد الملاك أن هذا الدعم يسهم بشكل كبير في تطور البطولات التي تقام على أرض الوطن وانتشار أصداء البطولات والمهرجات وشعبيتها.