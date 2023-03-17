توعد الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا رمضان قديروف، بمعاقبة تورطوه بما ظهر في فيديو متداول من حرق لصفحات من القرآن الكريم.

وكان الفيديو المتداول يظهر فيه جنود من أوكرانيا يقومون بحرق القرآن الكريم، ما دفع قديروف للتعليق على الواقعة وقال :«أقسم بالله العظيم لن نسمح لأحد أن يسخر من القرآن الكريم دون عقاب، وسيصل إليك عذاب رب العالمين أينما كنت أدعو بصدق أن يتم تقديم هذه العقوبة إليك من خلال محاربينا، الذين يتوقون إلى تدميرك أكثر مما تريد أن تحيا”.

وأضاف الرئيس الشيشاني:” هذا هو داخلك الفاشي الشيطاني الحقيقي. أود أن أرى كيف تجرؤ على لمس القرآن الكريم ، إذا كان بالقرب منك شيشاني أو مسلم واحد على الأقل”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، أوليه نيكولينكو، أن الفيديو المتداول مفبرك متهما روسيا بأنها وراء صناعته وتداوله من أجل تشويه صورة أوكرانيا، مستشهدا على ذلك بأن الجنود الموجودين بالفيديو يتحدثون اللغة الأوكرانية بطريقة ركيكة مستخدمين سكينا تابعة للجيش الروسى، مضيفا أنه يجب إدانة روسيا على إهانتها لدين الإسلام فى محاولة منها للنيل من سمعة أوكرانيا.