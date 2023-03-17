وثقت العديد من المقاطع خلال الأيام القليلة الماضية خروج الثعابين والأفاعي، وذلك تزامنا مع انتهاء فصل الشتاء وهطول الأمطار الصيفية.

ومن جانبه أوضح المهتم بدراسة أنواع الثعابين نايف المالكي، أن خروج الثعابين وكثرتها في هذه الأوقات، يرجع لأن هذا موسم خروجها بعد السبات الشتوي، والذي يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة في بعض المناطق الساحلية والمناطق الجنوبية الغربية، بحسب العربية.نت.

وأشار إلى أن جريان الأودية من الأمطار التي شهدتها بعض المدن، أدى إلى جرف الثعابين والقذف بها في بعض القرى.

وحذر الأهالي من الاشتباك مع هذه الزواحف لأنها سامة وخطرة جداً، داعياً الاتصال بالجهات المعنية بهذا الخصوص.