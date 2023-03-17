يعتزم نادي الهلال إقامة معسكر لفريقه الكروي استعدادا لمواجهة أوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

واتجه الرئيس التنفيذي للنادي فهد المفرج، اليوم إلى طوكيو عاصمة اليابان، من أجل تجهيز معسكر الفريق .

وأكد الهلال أن سفر المفرج، إلى اليابان جاء من أجل إنهاء جميع المتطلبات الخاصة بالفريق سوءا بملاعب التدريب والسكن استعدادا لمواجهة أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، 6 مايو المقبل.

يذكر أن فريق نادي الهلال سيواجه أوراوا في الرياض 29 أبريل المقبل، قبل أن يلعب الإياب في اليابان، 6 مايو القادم.