روت أول سعودية في القفز الحر “رزان العجمي” تفاصيل بدايتها مع تلك الرياضة، وكيف تغلبت على مخاوفها.

وقالت العجمي: “كان حلمي الوحيد هو القفز بعلم المملكة، ومع التدريبات والممارسة وحتى الإعلان عن يوم العلم السعودي جاء ببالي أن أشارك في الحدث هذا، وأخذ مني الأمر تدريبات لمدة أسبوعين إلى أن تمت على أكمل وجه”.

وأشارت إلى أنه في بدايتها مع ممارسة هوايتها كان يوجد لديها بعض المخاوف، قائلة: “أول ما بدأت كان يوجد بعض التردد والخوف”.

يذكر أن رزان العجمي هي أول سعودية تحصل على رخصة لاعبة قفز مظلي حر، وتحمل شهادة أول مدربة بين الرجال والنساء لهذه الرياضة، ما أهلها للانتقال مؤخرا للعمل في فعالية “سوبر فلاي” بمنطقة بوليفارد وورلد ضمن فعاليات موسم الرياض.