قال المحامي حمود الناجم، إنه لا يتم إيقاف الخدمات إلا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التابعة لمركز المعلومات الوطني.

أكد أن ضوابط إيقاف الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا تهدف لتصحيح الأوضاع السابقة فيما يتعلق بإيقاف الخدمات، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.

يذكر أن ضوابط إيقاف الخدمات ستكون سارية المفعول بعد 180 يوماً من تاريخ نشرها في جريدة أم القرى.

فيديو | المحامي حمود الناجم: لا يتم إيقاف الخدمات إلا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التابعة لمركز المعلومات الوطني#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/w6u2wpooxW — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) March 17, 2023