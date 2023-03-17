في مشهد مؤثر في صحن المسجد الحرام، ظهر رجل من أوزبكستان يطوف حاملاً والدته على ظهره مبتسماً.

وظهرت الأم خلال مقطع فيديو، مبتسمة وسعيدة بما فعله نجلها لعدم قدرتها على السير على أقدامها.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أعلنت موعد انتهاء تقديم الحجاج من داخل المملكة لمن لم يسبق لهم الحج من مواطنين ومقيمين، وموعد فتح التقديم لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات.

وقالت الوزارة إن التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين داخل السعودية سيستمر، حتّى يوم 10 رمضان، وذلك لمن لم يسبق لهم أداء الحجّ، وبعدها سيُتاح التقديم للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، الذين سبق لهم أداء الحجّ قبل 5 سنوات وأكثر، وذلك حتّى نفاد الأماكن المتاحة.