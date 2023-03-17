بكى سعد السدحان صديق لاعب نادي النصر الراحل سالم مروان متأثرا على الهواء أثناء حديثه عن الراحل.

وناشد المسؤولين بالوقوف بجانب ابنة الراحل سالم مروان، مضيفا أنه جمعه مع الراحل مواقف كثيرة بشخصيته المرحة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج mbc.

ولفت إلى أنه تواجد معه في سوريا مع محمد الفايز وخرج الأخير في الشرفة وكانت الأجواء حينها باردة وقام الراحل بإغلاق باب الشرفة، فشعر فايز بالبرد وطلب منه فتح الباب، لكنهم قاموا في النهاية بإدخاله مضيفا أنهم ضحكوا حينها على هذا الموقف.