أبدعت فنانة يابانية تدعى ناهومي كوياسو في غناء اللون الخليجي من الأغاني.

وأكدت أنها أحبت الغناء باللغة العربية واتقنتها من خلال عدة مقاطع بموقع “يوتيوب”، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأشارت إلى أنها تعلمت الغناء باللغة العربية واللهجة الخليجية أثناء وجودها في اليابان، مشيرة إلى أنها شاركت في موسم الرياض.