أوضح بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني محمد الأحمدي، على أهمية المشي فيما بعد صلاة التراويح، وكذلك بعد الإفطار بنصف ساعة.
وقال محمد الأحمدي: “انقطاعك عن الطعام في رمضان يعتبر حمية غذائية رائعة جدا تعادل أضعاف ما تصرفه خلال المشي قبل الإفطار”.
وأضاف أن النشاط البدني لا ينحصر فائدته على إنقاص الوزن فقط، بل يكتسب الجسم نحو 70 فائدة صحية من ذلك النشاط.
#من_السعودية | أ.د. محمد الأحمدي: فترة مابعد التراويح فتره أخرى مناسبة للمشي ولا نركز على فائدة المشي بالوزن فقط. #قناة_السعودية @DoctorAlahmadi pic.twitter.com/Gs74oclrlJ
— قناة السعودية (@saudiatv) March 17, 2023
#من_السعودية | أ.د. محمد الأحمدي : انقطاعك عن الطعام في رمضان يعتبر حمية. #قناة_السعودية @DoctorAlahmadi pic.twitter.com/T9zdb7XuWp
— قناة السعودية (@saudiatv) March 17, 2023
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