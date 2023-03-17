أوضح بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني محمد الأحمدي، على أهمية المشي فيما بعد صلاة التراويح، وكذلك بعد الإفطار بنصف ساعة.

وقال محمد الأحمدي: “انقطاعك عن الطعام في رمضان يعتبر حمية غذائية رائعة جدا تعادل أضعاف ما تصرفه خلال المشي قبل الإفطار”.

وأضاف أن النشاط البدني لا ينحصر فائدته على إنقاص الوزن فقط، بل يكتسب الجسم نحو 70 فائدة صحية من ذلك النشاط.