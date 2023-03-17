شهدت مباراة النصر ضد العين في دوري أدنوك الإماراتي، لقطة طريفة بطلها حكم اللقاء سلطان عبدالرزاق.

وفي الدقيقة 81، كان مينديز لاعب النصر الإماراتي منطلقًا في هجمة مرتدة، وعند وصوله للمنطقة التي يتواجد بها الحكم قام بعرقلته.

وسقط حكم المباراة ولم يتمالك نفسه أمام انطلاقة مينديز وقام بعرقلته دون قصد؛ ما دفع لاعبي النصر للوقوف أمامه والمطالبة بإنذار نفسه في لقطة طريفة.