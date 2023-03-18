كشفت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس التصميم: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تحصص التصميم، أو أي تخصص ذي الصلة، مهندس أول دعم تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تحصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 17 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة سيركو هنا