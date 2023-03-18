أكدت تقارير صحافية، أن نادي الوحدة الإماراتي يتجه لطلب تمديد اعارة اللاعب البرازيلي بيريرا لاعب نادي الهلال المعار في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة ٦ أشهر للنادي الاماراتي حيث سيبعث النادي بشكل رسمي خطاب تمديد الاعارة خلال الايام القادمة

وذكرت أنه يأتي الطلب الوحداوي بناء على الاقتناع الفني لدى مسيري النادي بما قدمه اللاعب خلال الفترة الماضية معهم، لافتة إلى أن ادارة نادي الهلال لا ترغب في تجديد الاعارة رغبة منها ببيع بطاقة اللاعب.

وأشارت إلى أنه تتوفر له العديد من العروض المهتمة بكسب خدمات اللاعب وتحديدا من موطنه البرازيل بخلاف الاندية المهتمة بالدوريات الاخرى في اللاعب.