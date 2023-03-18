الإفراج عن نجل رامون دياز

أكدت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن القاضي في الأرجنتين أمر بالإفراج عن ميشيل نجل المدير الفني لنادي الهلال رامون دياز.

وأشارت التقارير، إلى أن ذلك يأتي مع إلتزامه بالحضور عندما يتم طلبه من قبل المحكمة.

وكان المدعي العام الأرجنتيني، أمر بإلقاء القبض على نجل رامون دياز، معتبرًا الحادث جريمة قتل مزدوجة، إذ ترافقه الشرطة في المستشفى، لإصابته بكسر في عظم الفخذ وصدمة في الصدر، على أن يتم اعتقاله بعد انتهاء الرعاية الطبية له.

وذكرت مصادر، أن حفيد رامون دياز طالب والده قبل الحادث بدقائق قليلة بترك هاتفه والتركيز مع الطريق، لكن ميشيل لم يستجب له، ليفقد زوجته، التي لم تكن ترتدي حزام الأمان، مما تسبب في تعرضها للضرر الأكبر وفقدان حياتها على الفور.