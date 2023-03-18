نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على حسابه بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب ، للمرة الأولى منذ تعليق حساباته قبل عامين عقب الاعتداء على مبنى الكابيتول.

وكتب ترامب على “لقد عدت!”، كما نشر مقطع فيديو مدته 12 ثانية مقتطفاً من خطاب فوزه بعد انتخابات 2016، معقباً فيه: “آسف لجعلكم تنتظرون – عمل معقد”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق قد استُبعِد من وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية في يناير 2021 بسبب تشجيعه مؤيدين له خلال هجومهم على الكونغرس في واشنطن لمنع المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا، فيما أعلن موقع يوتيوب وشركة ميتا المالكة لفيسبوك مؤخرا إنهاء هذا التعليق.