أوضحت تقارير صحافية أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تبحث عن ضم مهاجم جديد في صيف 2023 المقبل، ليكون خليفة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي ينتهي عقده مع الفريق بعد موسم واحد.

وربطت صحيفة Daily Mail البريطانية النادي الأبيض العاصمي بضم المهاجم الدولي الانجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خاصة أن الأخير يبحث عن التتويج بالبطولات.

والجدير بالذكر أن بنزيما سيصل في ديسمبر المقبل لعامه الـ36 مما دفع النادي الإسباني لضرورة البحث عن ضم مهاجم جديد رغم نية النادي تمديد عقد بنزيمة لموسم حتى صيف 2024.