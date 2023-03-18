وثّق مقطع فيديو، للأجواء الروحانية الجميلة للمصلين، أثناء أداء صلاة الفجر اليوم السبت ، في تلاوة خاشعة هادئة من الشيخ ياسر الدوسري، في جوٍ مليء بالسكينة والخشوع الذي يملأ أرجاء الحرم المكي الطاهر.
وأظهر المقطع حشود المصلين وهم خاشعين لله عز وچل وطالبين المثوبة والمغفرة، في جو يسوده الاطمئنان والراحة تحت سماء الخير ويرسمون هندسة إلهية حول الكعبة .
فيديو | "ورحمة ربك خير مما يجمعون"
تلاوة فجرية تلامس القلوب من صلاة الفجر في المسجد الحرام بصوت الشيخ ياسر الدوسري #الإخبارية pic.twitter.com/b5av0oZb04
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 18, 2023
الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة
ثم الحمد لله على نعمة الأمن في الأوطان
ومنها الحمد لله على نعمة الحكم لحفيد الإمام
ومنه الحمد لله على كل فضل ورغد عيش في حمى وربقة الإسلام وأهله وحكمه وفيض نعيمه الذي لا ينقطع
اللهم احفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وشد أزره بعضده محمد بن سلمان صاحب المناقب وشيخ المكرمات