وثّق مقطع فيديو، للأجواء الروحانية الجميلة للمصلين، أثناء أداء صلاة الفجر اليوم السبت ، في تلاوة خاشعة هادئة من الشيخ ياسر الدوسري، في جوٍ مليء بالسكينة والخشوع الذي يملأ أرجاء الحرم المكي الطاهر.

وأظهر المقطع حشود المصلين وهم خاشعين لله عز وچل وطالبين المثوبة والمغفرة، في جو يسوده الاطمئنان والراحة تحت سماء الخير ويرسمون هندسة إلهية حول الكعبة .