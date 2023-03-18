أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عن توفر أكثر من 30 وظيفة بمختلف المجالات بمدينة الرياض، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
١- مهندس مراقبة الجودة.
2- مهندس إنتاج.
3- مهندس أنظمة مدمجة.
4- فني ميكانيكي.
5- مهندس ميكانيكي.
6- فنى الكترونيات.
7- مطور ذكاء اصطناعي.
8- مهندس أنظمة ميكانيكية.
9- فني أول إلكترونيات الطيران.
10- مهندس الأجهزة المدمجة.
11- مشرف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
12- مهندس برمجيات.
13- اخصائي مواد.
14- مهندس ميكانيكي.
15- مهندس الكترونيات.
16- فني إنتاج.
17- مهندس برمجيات أول.
18- أخصائي المشتريات.
.. وأخرى.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
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