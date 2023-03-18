أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عن توفر أكثر من 30 وظيفة بمختلف المجالات بمدينة الرياض، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

١- مهندس مراقبة الجودة.

2- مهندس إنتاج.

3- مهندس أنظمة مدمجة.

4- فني ميكانيكي.

5- مهندس ميكانيكي.

6- فنى الكترونيات.

7- مطور ذكاء اصطناعي.

8- مهندس أنظمة ميكانيكية.

9- فني أول إلكترونيات الطيران.

10- مهندس الأجهزة المدمجة.

11- مشرف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

12- مهندس برمجيات.

13- اخصائي مواد.

14- مهندس ميكانيكي.

15- مهندس الكترونيات.

16- فني إنتاج.

17- مهندس برمجيات أول.

18- أخصائي المشتريات.

.. وأخرى.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع