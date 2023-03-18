تحتوي عشبة إكليل الجبل المعروفة بالروزماري على العديد من الفوائد الصحية؛ حيث استخدمت قديماً كمضاد للتشنجات ومنشط وطارد للغازات ولمشاكل الجهاز الهضمي؛ فهي تحتوي على كميات عالية من الألياف والمعادن والفيتامينات.

وهذه أبرز الفوائد الصحية لإكليل الجبل:

– مضادة للالتهابات

تمتلك خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات؛ بسبب احتوائها على حمضي الكارنوسيك والروزمارينك، واللذان يعملان على محاربة الإنزيم الذي يسبب الألم والالتهاب في الجسم.

-مضادة للسرطانات

تعمل على تدمير الخلايا السرطانية والتأثير على تمثيلها الغذائي ومحاربة الجذور الحرة، وتستخدم في علاج سرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان الدم.

-معززة للهضم

تساعد في مكافحة التهابات الجهاز الهضمي المختلفة، كما تستخدم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي وعسر الهضم.

-تحارب الاكتئاب

تمتلك القدرة على تحسين المزاج لتأثير رائحتها العطرية على مناطق معينة في الدماغ تساعد على الاسترخاء، ما يؤثر إيجابياً في حالات الاكتئاب.

-تحارب الزهايمر

يعمل حمض الكارنوسيك الذي يتوفر في إكليل الجبل على حماية الخلايا العصبية وخاصة خلايا الدماغ، ما يقي من أعراض الزهايمر المرتبط بالشيخوخة.

-تكافح الشيخوخة

تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تكافح الشيخوخة وتمنع ظهور التجاعيد وتحفز تجديد خلايا الجلد وتعمل على تحسين لون البشرة.

-تحفز نمو الشعر

تعمل على التقليل من تساقط الشعر وتعزز نموه كما تستخدم في مشكلة ثعلبة الرأس، فضلاً عن دورها المهم في تحسين الرؤية وإبطاء تقدم أمراض العيون.