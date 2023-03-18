كشفت كاميرا لوحة القيادة لسائق شاحنة أمريكية ظهور شبح غامض يبدو على هيئة إنسان، على جانب طريق فارغ في ولاية أريزونا الأمريكية.

وتفصيلاً، كان مواطن أمريكي يدعى ويليام تشيرش يقود سيارته في طريق ولاية أريزونا 8، عندما لاحظ وهجًا ساطعًا في كاميرا القيادة الخاصة به، بينما كان يقود سيارته إلى الأمام مسرعًا، رأى شبح غامض يظهر فجأة على جانب الطريق.

وأفاد تشرش بأنه سرعان ما فحص لقطات كاميرا dashcam الخاصة به للتأكد من وجود شيء ما بالفعل على الجانب الأيمن من الطريق الفارغ.

وقال السائق إنه اكتشف الشبح في الساعة 2:30 صباحًا أثناء مروره على الطريق السريع الذي يبلغ طوله 200 ميل.

والجدير بالذكر أن قناة FOX 10 نشرت الفيديو على يوتيوب وأبلغت مشاهديها أن الطريق السريع 8 قد تعرض للعديد من حوادث السيارات المميتة في الماضي.