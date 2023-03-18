طالب موسى الريثي، شقيق أحد مفقودي سيول جازان، بزيادة عدد القوارب في بحيرة السد، وذلك لسرعة الحصول على أخيه لدفنه حتى تهون عليهم المصيبة.

وقال الريثي، خلال مداخلة على برنامج “النشرة التاسعة” المُذاعة على “قناة الإخبارية”:” أن الجهود لا تزال مبذولة من قبل الدفاع المدني وفرق حرس الحدود للوصول إلى جثمان أخيه المفقود منذ مساء يوم الاثنين في الثالثة عصرًا.

وتمنى الريثي الرحمة لأخيه موجهًا الشكر للقيادة الحكيمة على الجهود المبذولة والمستمرة حتى الآن للعثور على شقيقه .

يُذكر أن فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، قد أعلنت في وقت سابق أنها تباشر البحث عن شخصين جرفتهما السيول بمحافظتي صبية، والريث.

فيديو | موسى الريثي شقيق أحد مفقودي سيول جازان: نرجو سرعة الحصول على جثمان أخي ودفنه حتى تهون علينا المصيبة#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/tkcXYEgFD1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 17, 2023