تستمر عملية التزود بالوقود للسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي نحو 5 دقائق لتعبئة خزان الوقود بالكامل لتحصل بعدها على العديد من الكيلومترات لحين التزود مرة أخرى بالوقود.

وفي المقابل تحتاج السيارات الكهربائية إلى العديد من الساعات للحصول على شحنة كهربائية كاملة، وهناك 3 طرق مختلفة لشحن السيارات الكهربائية التي تستغرق العديد من الساعات لشحن بطارية السيارة بالكامل.

كما أن هناك نوع جديد من الشواحن يتواجد بكثرة داخل محطات الوقود، والذي يوفر قدرة عالية من الكهرباء لشحن بطارية السيارة خلال فترة تصل إلى 30 دقيقة فقط، حيث تنقسم طرق شحن السيارات الكهربائية إلى 3 مستويات مختلفة.

١: يتم توصيل شاحن السيارة بإحدى المقابس الكهربائية في المنزل لشحن السيارة، وتستغرق هذه العملية العديد من الساعات لإعادة شحن سيارتك بالكامل حيث تعد هذه هي أبطأ طريقة لشحن السيارة الكهربائية.

ويحقق المستوى الأول من الشاحن الكهربائي المدى الحركي المناسب للاستخدام اليومي البسيط، ومن الممكن توصيل السيارة طوال فترة توقفها داخل المنزل أو بموقف سيارات يحتوى على مقبس كهربائي تقليدي.

بينما يعتمد المستوى الثاني من الشواحن الكهربائية للسيارات على محول كهربائي لزيادة القدرة الكهربائية لشحن البطارية، ويعد هذا النوع هو الأكثر استخداماً حول العالم.

ويتميز هذا النوع من الشواحن الكهربائية بإمكانية الحصول عليه في المنزل، حيث توفر شركة الكهرباء إمكانية تركيب هذه الشواحن بالمنازل وفقاً لرؤية المملكة لعام 2030.

يُذكر أن الشاحن السريع المتواجد في محطات الوقود والمراكز التجارية يوفر القدرة على شحن بطارية السيارة من 10% إلى 80% في وقت يتراوح من 15 إلى 30 دقيقة على حسب سعة البطارية بالسيارة، ويعد هذا الخيار الأفضل لملاك السيارات الكهربائية.