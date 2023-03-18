أوضح محلل سباقات الهجن محمد الصيعري أن كأس العلا للهجن هو الأغلى عالميا من حيث قيمة الجوائز التي تتجاوز الـ 80 مليون ريال.

وقال الصيعري : سباقات الهجن تحظى بدعم من القيادة الرشيدة، حيث أن رؤية سمو العهد تأتي من ضمنها سباقات الهجن وتقديرها للعالمية وتقديم تراثنا الذي نشتهر به كسعوديين وكعرب للعالم أجمع “.