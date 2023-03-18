أوضح محلل سباقات الهجن محمد الصيعري أن كأس العلا للهجن هو الأغلى عالميا من حيث قيمة الجوائز التي تتجاوز الـ 80 مليون ريال.
وقال الصيعري : سباقات الهجن تحظى بدعم من القيادة الرشيدة، حيث أن رؤية سمو العهد تأتي من ضمنها سباقات الهجن وتقديرها للعالمية وتقديم تراثنا الذي نشتهر به كسعوديين وكعرب للعالم أجمع “.
فيديو | محلل سباقات الهجن محمد الصيعري: #كأس_العلا_للهجن هو الأغلى عالميا من حيث قيمة الجوائز التي تتجاوز الـ 80 مليون ريال#الإخبارية pic.twitter.com/AyEs2W2MvL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 17, 2023
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