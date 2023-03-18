قام مسلحان مجهولان على دراجة نارية بإطلاق رصاصة في صدر أستاذ جامعي كان يقف وسط الشارع في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

وسقط عقيل الناصري، الأستاذ في كلية التربية، جثة هامدة أرضًا وسط الشارع قرب منزله.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في بيان أمس الجمعة، تلقيها خبر اغتيال الأستاذ في الكلية التربوية المفتوحة.

والجدير بالذكر أن العراق شهد منذ 2019 مع انطلاق ما عرف آنذاك بثورة تشرين، عشرات عمليات الاغتيال والخطف أيضاً التي طالت ناشطين شاركوا في الحراك أو حتى إعلاميين، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى فصائل وميليشيات موالية لإيران.