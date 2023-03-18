قام شاب سوري في محافظة اللاذقية الساحلية بقتل زوجته بسلاح ناري في مزرعة يعملان بها، بسبب خلافات بينهما لم تتضح تفاصيلها.

وتفصيلاً، وقعت الجريمة في ناحية عين البيضا في ريف اللاذقية، حيث وقعت مشادة كلامية بينهما أثناء تواجدهما في مزرعة قرب منزلهما يعملان بها، بسبب خلافات عائلية، وقام بإطلاق النار عليها من بندقية يقتنيها.

وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية بسماع صوت طلقات نارية من داخل المزرعة ووقوع جريمة، حيث توجه رجال الأمن إلى المزرعة وشاهدوا الزوجة ملقاة على الأرض وغارقة بالدماء، وتم إسعافها على الفور إلا أنها فارقت الحياة في المستشفى.

واعترف الزوج بقتله زوجته بعد إخراجها من المنزل الذي يقطنان به مع أطفالهما الأربعة ضمن المزرعة وقام بقتلها برصاصتين من البندقية.

والجدير بالذكر أن هذه الجريمة تأتي بعد يومين من جريمة القتل المروعة التي وقعت داخل إحدى حافلات النقل الداخلي في ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق.