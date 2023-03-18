أجاب جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، على سؤال وجه إليه بشأن، عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقوم باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال قدومه إلى أمريكا .

​​​​​وقال كيري:” إنه من “غير المرجح” أن يسافر الرئيس الروسي إلى الولايات المتحدة. ولم يتضح بعد ما إذا كان بوتين سيواجه العدالة في نهاية المطاف على جرائم الحرب المشتبه بارتكبها”.

وأضاف ” ستواصل بلادنا مساعدة أوكرانيا في توثيق جرائم موسكو، التي حدثت على يد القوات الروسية، ولن تتراجع الولايات المتحدة عن إيمانها بضرورة المساءلة عن جرائم الحرب هذه”.