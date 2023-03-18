في حدث مريب داخل أحد المساجد بلييبا تشتت المصلين بين إمامين، إذ شوهد قوما يتبعون إماما ويصلون، بينما آخرون يتبعون إماما آخر في الدعاء والخطبة.

وأثار مقطع فيديو ، حالة من الجدل والصدمة لما حدث داخل مسجد في أوباري بلييبا، حيث انقسم الناس حول الإمام.

وأظهر الفيديو إمام يقف على المنبر يلقي خطبة ويواجه مجموعة من الناس، بينما في الجهة الأخرى من المسجد يقف إمام وخلفه من مجموعة من الناس يؤدون الصلاة.

وتبين أنه حدث خلاف على إمام المسجد، وكل مجموعة تريد شيخا معينا ليصلي بهم، وهناك من بدأ الصلاة والإمام يخطب”.