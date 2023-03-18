أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، اليوم السبت، اعتماد توقيت بدء اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

وقالت إدارة «تعليم جدة» عبر حسابها الرسمي في تويتر أن بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لجميع المدارس الصباحية سيكون في تمام الساعة 9:00 صباحًا.”

وأضافت :” أن المدارس المسائية سيكون بداية اليوم الدراسي بها في تمام الساعة 1:00 مساءً، بينما سيكون بداية اليوم الدراسي في مدارس التعليم المستمر «تعليم الكبار» في تمام الساعة 9:30 مساءً.”

وفي السياق، أوضحت الإدارة أن ساعات العمل لجميع الموظفين في الإدارات 5 ساعات فقط، تبدأ من العاشرة صباحًا وحتى تمام الساعة 11:00 مساءً.