حطّمت زوجة المدافع البرازيلي داني ألفيش، قلبه إثر إعلانها الانفصال عنه بعد اعتقاله في 20 الماضي بمدينة برشلونة بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة بملهى ليلي.

وكتبت جوانا سانز، رسالة مؤثرة أعلنت فيها الانفصال عن زوجها نهائياً، عبر حسابها في انستغرام قائلة:” إنها اختارت شخصًا كان مثاليًا في عينها كشريك حياة. وأضافت: “من الصعب أن أقبل بقيام هذا الشخص بتقسيمي إلى ألف قطعة”.

ويُشار إلى أن هذا القرار أغضب المدافع الشهير الذي مازال محتجزاً حتى الآن بينما ينتظر انتهاء الإجراءات القانونية ضده.

وأكد مقرّبون أن المدافع البرازيلي شعر بالغضب الشديد، حتى إنه أضرب عن الطعام بعدما سمع قرار زوجته.

والجدير بالذكر أن سانز، قد أعلنت قرارها بعد صمت طويل.