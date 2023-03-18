قامت منصتا التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستجرام” بالسير على درب منصة التدوين المصغّر “تويتر”، بطرح خدمة جديدة مدفوعة الأجر.

وأعلن تقرير منشور عبر موقع “تيك كرانش” التقني المتخصص، أن شركة “ميتا” الأمريكية طرحت رسميًّا خدمة حصول الحسابات على علامة “التحقق” أو “التوثيق” “الزرقاء الشهيرة” مقابل دفع أجر.

وأكد التقرير أن الخدمة حاليًّا متاحة لكافة مستخدمي فيسبوك وإنستجرام في الولايات المتحدة، بعد اختبارها لفترة محدودة في أستراليا ونيوزلندا.

ويُشار إلى تكلفة الخدمة بلغت 11.99 دولارًا شهريًّا، إذا قمت بالتسجيل على الويب، أو 14.99 دولارًا شهريًّا إذا قمت بالتسجيل من خلال متجرها عبر تطبيقات الهواتف المحمول.

والجدير بالذكر أن الخيار الأول يسمح فقط بالحصول على علامة اختيار زرقاء لفيسبوك، فيما يسمح الخيار الآخر بالجمع بين حسابَيْ فيسبوك وانستجرام، ويجب أن يكون عمرك 18 عامًا من أجل استخدام الخدمة .