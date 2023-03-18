قام فريق الصقور السعودية بتقديم عروضاً جوية في سماء مدينة جدة؛ وذلك بمناسبة احتضان كورنيش جدة منافسات سباق جائزة المملكة الكبرى للفورمولا 1.

ووثق مقطع فيديو استعراض الفريق من خلال طائراته ومهاراته في سماء كورنيش جدة بعروض مبهرة، أظهرت المستوى العالي لقدرات الطيارين.

والجدير بالذكر أن فريق الصقور شكّل لوحات فنية؛ نالت استحسان أهالي وزوار عروس البحر الأحمر