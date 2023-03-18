توقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه سوف يتم اعتقاله يوم الثلاثاء المقبل في ولاية نيويورك.

ودعا ترامب في منشور كتبه على منصة “تروث” إلى الاحتجاج على الاتهام الوشيك الذي سيوجه إليه.

وقال ترامب إن السلطات الأمريكية ستعتقله الأسبوع القادم وتحديداً يوم الثلاثاء، بسبب مزاعم بأنه دفع للنجمة الإباحية، ستورمي دانيلز، مقابل التكتم على علاقتهما المزعومة.

يأتي ذلك، بعد 6 سنوات من مزاعم، بشأن دفع محامي ترامب لدانيالز، مقابل التكتم على هذه القضية، إذ يفكر المدعون في نيويورك فيما إذا كان يجب أن يواجه الرئيس الأمريكي السابق اتهامات.