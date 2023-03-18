اعتزلت مواطنة تدعى أم محمد العيش في المدينة واتخذت من صحراء القصيم منزلاً لها حيث تسكن مع أغنامها.

وقالت “أم محمد” في تقرير لقناة إم بي سي أنها ” مستأنسة، وعندها منزل، لكن الدور ما تونس مثل البر، فلديها الأغنام، تروح وتسرح وتحلب” مضيفةً :”الحلال مثل شريك القلب”.

وتابعت: “الصحراء عندنا هي كل شيء، ورزقنا، وأنا وراعيات الأغنام نتجمع في الليل، ونسوي العشاء ونتناول القهوة”.