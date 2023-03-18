كشف الصحافي الرياضي ماجد الفهمي تفاصيل خطاب الفيفا “المسرب” بمنع الأهلي من التسجيل لفترتين.
وقال الفهمي خلال مداخلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” أن فيفا أرسل خطاب للنادي الأهلي بإيقاف التسجيل لفترتين نتيجة خطأ قانوني أو إداري خلال الشهرين الماضية في قضية اللاعب لويس جرابان.
وتابع أن النادي بمعزل عن الجميع ولا يوجد أي رد أو توضيح منه، ولكن الأنباء تشير إلى أنه كان هناك تغيير في اللجنة القانونية في النادي وأثناء تلك الفترة اللاعب أرسل إيميل ولم يتم الرد عليه.
وأضاف أن هناك فئة من إعلام الأهلي يمتهنون المهنة والفريق يحتاج لغربلة والجمهور لم يعد يتحمل.
ماجد الفهمي يكشف تفاصيل خطاب الفيفا "المسرب" بمنع #الأهلي من التسجيل لفترتين@hazimalghamdi88@MjdBmf #MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/jsO0Bf9TJI
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) March 18, 2023
ماجد الفهمي: هناك فئة من إعلام #الأهلي يمتهنون المهنة والفريق يحتاج لغربلة والجمهور لم يعد يتحمل@hazimalghamdi88@MjdBmf #MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/XbFOlYPefP
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) March 18, 2023
انت خيخة واعلام الاهلي كلهم معك جلستوا خلف نادي الفقر وهذي النهاية ونهاية اللي يتبع افشل نادي في السعودية نادي الفقر على الدعم اللي حصل عليه ويحصل عليه الا انه فاشل وايضا الدلال اللي حصل عليه نادي الفقر بإيقاف اكبر اندية المملكة الهلال والاتحاد الا انه يعتبر نادي فاشل رغم ايقافه حصلوا على بطولات
اعلام الاهلي بإختصار خيخة ورحم الله من سماكم