كشف الصحافي الرياضي ماجد الفهمي تفاصيل خطاب الفيفا “المسرب” بمنع الأهلي من التسجيل لفترتين.

وقال الفهمي خلال مداخلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” أن فيفا أرسل خطاب للنادي الأهلي بإيقاف التسجيل لفترتين نتيجة خطأ قانوني أو إداري خلال الشهرين الماضية في قضية اللاعب لويس جرابان.

وتابع أن النادي بمعزل عن الجميع ولا يوجد أي رد أو توضيح منه، ولكن الأنباء تشير إلى أنه كان هناك تغيير في اللجنة القانونية في النادي وأثناء تلك الفترة اللاعب أرسل إيميل ولم يتم الرد عليه.

وأضاف أن هناك فئة من إعلام الأهلي يمتهنون المهنة والفريق يحتاج لغربلة والجمهور لم يعد يتحمل.