تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مقطع فيديو يوثق نثر الأموال بين رجلي دين بارزين (من قطبي المتصوفة) في مدينة أم درمان.

وسمي الفيديو بـ “تحدي النقطة” حيث أظهر نثر الأموال وسط أهازيج تمجد أحد كبار شيوخ الطرق الصوفية بالسودان.

وبدأ المشهد المثير للجدل داخل مسجد الشيخ الأمين في أم درمان، بأوراق نقدية راحت تنهال تباعاً من كف محمود الضعيف، قبل أن يتبعه الأمين عمر بالشيء نفسه، وهما يتحرّكان بحماس.