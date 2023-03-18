لا تنحصر فوائد الرضاعة الطبيعية على تغذية المولود الجديد بالعناصر الغذائية الأساسية بل وتوفر أيضًا العديد من الفوائد الصحية للأم، منها تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.

ويعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم، وقد ثبت أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، وكلما طالت فترة الرضاعة الطبيعية، زاد التأثير الوقائي.

وتقلل الرضاعة الطبيعية من عدد دورات الطمث التي تمر بها المرأة على مدار حياتها، حيث يحفز الحيض أنسجة الثدي، مما قد يؤدي إلى نمو خلايا غير طبيعية يمكن أن تصبح سرطانية في نهاية المطاف.