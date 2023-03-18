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السبت18 مارس

مختص يكشف مستقبل أسعار الفنادق مع تطبيق نظام السياحة الجديد

منذ 46 دقيقة
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مختص يكشف مستقبل أسعار الفنادق مع تطبيق نظام السياحة الجديد
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كشف المختص في قطاع السياحة والضيافة، ثامر الحربي، حقيقة ارتفاع أسعار الفنادق والخدمات السياحية مع تطبيق نظام السياحة الجديد.

وقال الحربي، إن الشروط التي وُضعت تراعي نظرة السائح، وهي ليست مستحيلة، والكثير يستطيع تطبيقها، مضيفا: “توجد معايير إلزامية، وأخرى غير إلزامية عن طريق جمع النقاط، وجميعها يراعى فيها نظرة السائح من ناحية الخصوصية والحصول على أعلى جودة”.

وبخصوص ارتفاع الأسعار، قال: “يمكن في البداية ترتفع الأسعار ويقل المعروض السياحي، ولكن المستقبل مختلف تماما”، مضيفا: “سيكون لدينا معروض سياحي أكثر في المستقبل، وجودة وتنافسية أعلى”.

وأضاف: “لا بد أن تكون بيئة الاستثمار في المواقع السياحية عادلة، والنظام الجديد يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وأن تكون مرنة، كما سيعزز الوعي عن المواقع السياحية الموجودة”.

يذكر أن نظام السياحة الجديد يطرح أساليب مبتكرة للاستثمار في مناطق المملكة، مما يساهم في جذب الأعمال، حيث يتضمن النظام الجديد تشريعات وإجراءات مرنة لجذب الاستثمارات النوعية.

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