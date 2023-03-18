مختص يكشف مستقبل أسعار الفنادق مع تطبيق نظام السياحة الجديد

كشف المختص في قطاع السياحة والضيافة، ثامر الحربي، حقيقة ارتفاع أسعار الفنادق والخدمات السياحية مع تطبيق نظام السياحة الجديد.

وقال الحربي، إن الشروط التي وُضعت تراعي نظرة السائح، وهي ليست مستحيلة، والكثير يستطيع تطبيقها، مضيفا: “توجد معايير إلزامية، وأخرى غير إلزامية عن طريق جمع النقاط، وجميعها يراعى فيها نظرة السائح من ناحية الخصوصية والحصول على أعلى جودة”.

وبخصوص ارتفاع الأسعار، قال: “يمكن في البداية ترتفع الأسعار ويقل المعروض السياحي، ولكن المستقبل مختلف تماما”، مضيفا: “سيكون لدينا معروض سياحي أكثر في المستقبل، وجودة وتنافسية أعلى”.

وأضاف: “لا بد أن تكون بيئة الاستثمار في المواقع السياحية عادلة، والنظام الجديد يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وأن تكون مرنة، كما سيعزز الوعي عن المواقع السياحية الموجودة”.

يذكر أن نظام السياحة الجديد يطرح أساليب مبتكرة للاستثمار في مناطق المملكة، مما يساهم في جذب الأعمال، حيث يتضمن النظام الجديد تشريعات وإجراءات مرنة لجذب الاستثمارات النوعية.

#نشرة_الرابعة | هل سترتفع أسعار الفنادق والخدمات السياحية مع تطبيق النظام الجديد؟ المختص في قطاع السياحة والضيافة ثامر الحربي يجيب@thamerAlharbi88 pic.twitter.com/xx4FTW2cgL — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 18, 2023

#نشرة_الرابعة | المختص في قطاع السياحة والضيافة ثامر الحربي: لا بد أن تكون بيئة الاستثمار في المواقع السياحية عادلة وهذا ما يهدف إلى نظام السياحة الجديد@thamerAlharbi88 pic.twitter.com/5oUZ22AcnL — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 18, 2023