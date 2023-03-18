ظهرت الفنانة العمانية والمقيمة في المملكة زارا البلوشي في مقطع فيديو تناشد إيجاد حل لمشكلتها العائلية، التي يفتعلها كل من طليقها ووالدتها.

وقالت البلوشي إنها فوجئت بطليقها “القحطاني” يرغب في مصالحتها، رغم انتهاء العلاقة بينهما وانفصالهما منذ سنة.

وأضافت أنه بسبب رغبته في عودتها إليه، بدأت عائلتها بالضغط عليها لأجل ذلك، لافتة إلى أنها بصدد إلغاء عمليتها الجراحية، نظرا لسوء حالتها النفسية.

وأكدت زارا البلوشي أن الضغط الأكبر عليها سببه والدتها، التي تريد أن تجبرها على العودة إلى طليقها.

وتساءلت إن كان بإمكانها أن تشكو طليقها إلى الشرطة كي يدعها وشأنها.