أوضح د.علي الحضيف – استشاري الأمراض الجلدية والتجميل أشهر طرق علاج الندبات التي تنتج عن الحروق .

تختلف من جهاز لجهاز ومن نوعية الندبة ولا يفضل علاجه بتقنية واحدة بل ينصح بدمج أكثر من طريقة حتى تكون اكثر أمنا وفعالية.

كما أوضح كيفية التعامل مع الحروق في المنزل ، محذرا في الوقت ذاته من استخدام معجون الأسنان، لافتا إلى أن أول خطوة هي رش منطقة الحرق بالماء البارد لفترة من الوقت.

وأشار الاستشاري إلى أن الحرق الكيميائي هو أصعب أنواع الحروق والتي منها حروق الماء والنار والمعادن وغيرها.

وتابع أن هناك حروق تعالج بشكل كامل، واستمرار آثارها يكون حسب درجة هذه الحروق.

د.علي الحضيف – استشاري الأمراض الجلدية والتجميل يوضح أشهر طرق علاج الندبات التي تنتج عن الحروق @DAlhudaif#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rSV2gWoTv5 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 18, 2023

احذر معجون الأسنان..

د.علي الحضيف – استشاري الأمراض الجلدية والتجميل يوضح الطريقة الصحيحة للتعامل مع الحروق المنزلية حتى الوصول إلى الطبيب@DAlhudaif#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6BYv8D7Wos — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 18, 2023