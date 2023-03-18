كشف رئيس النادي السعودي لصيادلة الأدوية المخدرة د. محمد الشناوي أن الأدوية المخدرة تصدر من الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات وتصنف بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أنه يحق لكل دولة إضافة الأدوية التي تراها إلى قائمة الأدوية المخدرة بناء على إحداثيات ومعطيات تكون خاضعة لهذه الدولة.

وتابع أن هناك قائمة الأدوية المخدرة وتسمى القائمة الصفراء فضلا عن قائمة المؤثرات العقلية التي تسمى القائمة الخضراء.