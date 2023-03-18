أكد المخرج أحمد منصور، أن علاقات مشاهير التواصل الاجتماعي 90% منها علاقات مصلحة، ونفاق.
وأضاف منصور: “معظم علاقات السوشيال ميديا مصلحة بحتة ووصلوا لمرحلة أنه ما يصور صديقه حتى لا يحصل الأخر على متابعين”.
وتابع: “ممكن يصل بهم الحال أن يسقطون على بعضهم حتى يصلون للترند، ,حتى المتزوجين يتكلمون عن بعضهم البعض من أجل زيادة المتابعين”.
واستكمل: “منها ما تكون مدروسة ومصطنعة، وعلى المتابعين عدم تصديق كل شيء يشوفونه”.
المخرج أحمد منصور: علاقات مشاهير التواصل الاجتماعي 90% منها "علاقات مصلحة، ونفاق"#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fdBHZZWboe
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 18, 2023
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